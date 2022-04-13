Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Hem Erdoğan’a tek adam deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir, saraya gidilmeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gittiği Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, son olarak da Et ve Süt Kurumu’na alınmamasına ilişkin olarak konuştu. “Burada problem TÜİK’e gidip ‘Beni içeriye sokmadılar’, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Et ve Süt Kurumu’na gidip ‘Beni içeriye almadılar diye bağırmak değildir. Zaten bir tek adam var ortada. Hem Erdoğan’a tek adam deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Saraya gidilmelidir” diyen İnce, “Eğer saraya gidilecekse ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim” çağrısını yaptı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Memleket Partisi lideri İnce, buğday üreticilerinin sorunlarını ele almak, artan gıda ürünlerinin fiyatlarını değerlendirmek üzere Ankara’nın dışında bulunan Malıköy’de buğday tarlasında açıklama yaptı. Sorunlar çözülmezse Türkiye’nin açlık ve kıtlık yaşayacağını söyleyen İnce, sonra ders tahtasında tarım alanında yaşanan “kötü” tabloyu anlattı.

Memleket Partisi’nin hazineden beslenen bir parti olmadığını, çözüm ürettiklerini belirten İnce, “Önümüzdeki yıllarda dört temel sorun olacak. Su, gıda, enerji ve ilaç. Her biri için sorunları tespit edip çözüm önerilerini sunuyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sorun markette değildir. Sorun rafta değildir. Sorun ahırdadır, tarladadır, meradadır. Memleket Partisi olarak çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Burada problem TÜİK’e gidip ‘Beni içeriye sokmadılar’, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Et ve Süt Kurumu’na gidip ‘Beni içeriye almadılar diye bağırmak değildir. Zaten bir tek adam var ortada. Hem Erdoğan’a tek adam deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Saraya gidilmelidir. Eğer saraya gidilecekse ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim.”

“Çözülmezse sonumuz kıtlık, açlık”

Türkiye’de 2001 yılında 9,4 milyon hektar buğday üretildiğini, nüfusun 67 milyon olduğunu 2019’da ise 6,8 milyon hektara buğdayın üretiminin düştüğünü nüfusun ise 90 milyona yaklaştığını belirten İnce, “Vatandaş et süt peynir pahalı dedikçe ithal ederiz dediler. Bir gün para olsa da alamayacağını öngöremediler. Yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez. Ülkeyi yönetmekten ve yönetmek isteyenler koltuklarından kalkıp tarlaya meraya gelmeleri lazım. Köylünün ürettiğini yiyip yüksek duvarlarla köylüyü uzaklaştıranlar Afgan çoban Suriyeli tarım çalışanıyla bu işler çözülmez. Tarımdaki kayıpları telafi etmek çok zordur. İş işten geçmiş değildir. Durumumu kötüdür ama bunu kısa süre içerisinde çözmezsek sonumuz kıtlık, açlıktır” diye konuştu.