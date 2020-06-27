T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'dislike' verenleri 'Türkiye düşmanı' ilan eden Birinci'ye yanıt: Kendini kandırmaya çalışıyorsun; korkuların seni harap ediyor

27 Haziran 2020 18:07

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği canlı yayının Youtube paylaşımında 328 binden fazla 'dislike' butonuna tıklanmasının FETÖ tarafından yapıldığını iddia eden AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'ye, "'Biz nerede hata yaptık' diye sorgulamak yerine FETÖ'nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme" dedi.

AKP İBB Meclis Üyesi Birinci, Erdoğan’ın, YKS öncesi gençlerle bir araya geldiği video konferans buluşmasının Youtube yayınında 328 bin kişiden fazla 'dislike' butonuna tıklanmasını FETÖ botları tarafından yapıldığını iddia etti.

Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "YouTube paylaşımına yapılan 'dislike' saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - AKP'li Mücahit Birinci, Erdoğan'a 'dislike' verenleri 'Türkiye düşmanı' ilan etti: FETÖ güdümlü yazılımlar ve makineler devrede

İnce: Memleketin güzel çocuklarını harap etme

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İnce, "Sınav tarihleri ile oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini “biz nerede hata yaptık” diye sorgulamak yerine FETÖ’nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Mücahit BirinciMücahit Birinci Türkiye düşmanıMücahit Birinci FETÖFETÖTürkiye düşmanıErdoğanErdoğan dislikedislikeErdoğan YKSMuharrem İnce
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24