Muharrem İnce’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

CHP’li Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın cami olarak açıldığı gün okuduğu hutbede geçen ve Atatürk’e yönelik olarak söylediği ifade edilen “lanet” ifadesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e alenen hakaret eden, din adamına yakışmayacak bir biçimde, yurttaşlarımız arasına nifak ve kin sokmaya cüret eden, anayasamızı, Diyanet İşleri Kanunumuzu, 5816 Sayılı Kanunumuzu kasten ve kamu gücünü kullanmak suretiyle ihlal eden şüpheli hakkında, şikâyetimiz kapsamında kovuşturma yapılarak, kamu davası açılmasını ve neticeten cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.

İYİ Partili Aytun Çıray da Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) da Erbaş'ın istifası içi site açmıştı.

TIKLAYIN - Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında site açıldı