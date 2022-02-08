Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifade verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret" suçundan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında ifade verdi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına İnce ve avukatı katıldı. Hakaret kastı taşımadığını ifade eden İnce, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderek asıl savunmasını burada yapacağını kaydetti. İnce'nin avukatı da müvekkilinin hakaret kastı taşımadığını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, İnce'nin ifadesini davanın görüldüğü Uşak'a gönderecek.

Öte yandan, duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan İnce, sözlerinin arkasında olduğunu, Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirdiğini söyledi.