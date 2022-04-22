Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı aday adayı olarak sandığa gireceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın ekonomi politikalarını sert eleştirdi; iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini, ekonomik krizle halkın perişan olduğunu söyledi. Öte yandan İnce, hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıkladı. İnce, cumhurbaşkanı aday adayı olarak sandığa gideceğini söyledi.

Muharrem İnce, Sözcü’den Cem Yıldırım’ın sorularını yanıtladı. İktidarın ekonomi politikaları ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenen İnce, şunları kaydetti:

“Bizdeki krizin yüzde 20'si küresel sorun ise, yüzde 80'i yanlış yönetim kaynaklı”

“Erdoğan bizi yoksullukta, fakirlikte eşitledi. ‘Ben ekonomistim' diyor. Desin bir sorun yok ama kendisini ekonomist sanmasında sorun var. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyor. Geldiğimiz noktada enflasyonla mücadeleyi, TÜİK yapıyor ve beceremiyor. Yalan söyleyen bir TÜİK var. Bugün nereye giderseniz gidin herkes hayat pahalılığından, raflardan, etten, sütten, mazottan, elektrikten, doğalgazdan şikâyetçi. Bizdeki krizin yüzde 20'si küresel sorun ise, yüzde 80'i yanlış yönetim kaynaklı. Enflasyonda dünya rekoru kırıyoruz.”

“Ben de Cumhurbaşkanı aday adayı olarak sandığa gireceğim”

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin de konuşan İnce, “Bizim partimizde Cumhurbaşkanı adayını partiye kayıtlı üyeler seçiyor. 81 vilayette sandık koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa o Cumhurbaşkanı adayımız o olacak. Ben de Cumhurbaşkanı aday adayı olarak sandığa gireceğim” dedi.

"Biz hiçbir ittifakta yer almayı düşünmüyoruz"

Hiçbir ittifakın içinde yer almayı düşünmediklerini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

“Siyasette ittifaklar olabilir. Sayın Bahçeli'ye bakınca Sayın Erdoğan'ı görüyorum. Sayın Erdoğan'a bakınca da Sayın Bahçeli'yi görüyorum. Siyasi partilerin özgürlüğünü yok etmemeliler. Ne olursan ol, yine gel mantığıyla siyaset yapılamaz. Seçim kazanabilirsiniz ama yönetemezsiniz. İttifakların acil eylem planı, yazılı metni, vaadleri, sözleşmesi olmalıdır. Biz hiçbir ittifakta yer almayı düşünmüyoruz. Erdoğan yorgundur, kibirlidir, akıl ve bilimden uzaktır. Seçimle sandıkla yönetimden uzaklaştırılmalıdır. Bunun için var gücümüzle çalışacağız.”