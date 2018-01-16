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Muharrem İnce, "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı: Bilmiyorum

"Ortak iyiyi bulmaya çalışıyoruz"

16 Ocak 2018 17:59

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 3-4 Şubat tarihinde yapılacak olan CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık için aday olacağı iddia edildi. İddianın ardından açıklama yapan İnce, ortak iyiyi bulmaya çalıştıklarını belirterek “Bilmiyorum. Görüşmeler yapıyoruz. Birkaç gün içinde bir açıklama yapacağım. Hafta sonu ya da hafta sonuna kadar açıklama yapılacak” dedi.

Yalova’da CHP’ye yakınlığıyla bilinen yerel gazete Revizyon, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 3-4 Şubat tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlık için aday olacağını iddia etti.

İddialar üzerine Odatv, İnce'ye CHP Genel Başkanlığı için aday olup olmayacağını sordu. İnce, soruya verdiği yanıtta, “Ortak iyiyi bulmaya çalışıyoruz. Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir mesaj vermek istiyoruz” dedi.

Bu açıklamanın Genel Başkanlık için aday olacağı anlamına mı geldiği şeklindeki soruya ise Muharrem İnce, “Bilmiyorum. Görüşmeler yapıyoruz. Birkaç gün içinde bir açıklama yapacağım. Hafta sonu ya da hafta sonuna kadar açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.

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