Muharrem İnce: CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göserilen Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini vurgulayarak, "CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte Sözcü gazetesini ziyaret eden İnce, hemen meydanlara geri dönülmesi, hiç soğutmadan mitinglere başlanması gerektiğini belirterek, “Bana şunu diyenlere çok üzülüyorum: ‘Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim. Bekle top ayağına gelsin'. Bunu çok yanlış buluyorum. Ben kendime koltuk aramıyorum ki. Türkiye'ye umut arıyoruz. Ben bekleyeyim de… Türkiye bekliyor mu? CHP bu noktadan silkinebilir" diye konuştu.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl olduğuna inanmıyorum. 5 yıl sürmeyecek. Ben şunu yapacağım, hazırım buna. 4 Mayıs'ta nasıl bir kampanyaya başladıysam, 50 günde bir kampanya yaptıysam, bu kampanyayı hemen başlatması lazım CHP'nin. Hiç beklemeden" ifadesini kullandı.

CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen İnce, partide yenilenme olmadığı takdirde büyük kayıp yaşanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedava kek dağıtılacak olan kıraathane vaadine göndermede bulunan İnce, “Kısa vadede kek kuantumu yenmiş gözükebilir. Ama uzun vadede kekin kuantumu yenmesi mümkün değildir. Mutlaka kuantum kazanacaktır” diye konuştu.

“Gizlim saklım yok'

İnce, “Gel bu işi kavgasız, gürültüsüz kurultaya taşıyıp devret bu işi, sen de onursal genel başkan ol. Söyledim bunu, saklım gizlim yok” dedi. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere hemen hazırlanılması gerektiğini ifade eden İnce şöyle konuştu: “CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz.”