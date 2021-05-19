Muharrem İnce: Bizim rehberimiz bir çift mavi göz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun’a gelen ve gençlere seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim rehberimiz bir çift mavi gözdür" dedi.

İnce, 19 Mayıs’ta Samsun’a gelerek otobüs konvoyu eşliğinde halkı selamladı ve Bandırma Vapuru Müzesi önüne giderek partililerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan İnce, “102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için Samsun’a geldi. 19 Mayıs 1919'da olmazı olur kıldırdı. Biz de bu anlamda Samsun'da olmak istedik. O ruhu, o heyecanı yaşamak istedik. O şevkle yola çıkmak istedik. Çünkü bizim partimizin adı 'Memleket Partisi', çünkü bizim sloganımız mavi, bizim ışığımız mavi. Bizim rehberimiz bir çift mavi gözdür" diye konuştu.



İnce'ye partisinin İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Samsun İl Başkanı Recep Kılıç da eşlik etti. (İHA)