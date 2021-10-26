Muharrem İnce: Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüş bildirmesini doğru bulmam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu tür görüş bildirmesini doğru bulmam" dedi.

Yalova'da ziyaretler sırasında gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Muharrem İnce, "Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu tür görüş bildirmesini doğru bulmam. Anayasa Mahkemesi'nin benim de katılmadığım çok görüşleri vardır ama ‘katılmadım’ diye ‘kapatılsın’ demek de siyasetin bir parçası olmamalıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İnce konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bir sistemde güçler ayrılığıdır. Yasama, yürütme, yargının bağımsızlığı, bir birinden ayrılığıdır. Yasama, yürütmenin yargı tarafından denetlenmesidir esas olan. Bunlar olmadığı sürece, erkler ayrılığı yoksa o sistemin adına ne koyarsanız koyun iyi olmayacaktır. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da millete doğruları söylemediğine inanıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye bir sistem yok siyasi literatürde ama 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye de bir şey yok. Memleket Partisi hariç tüm partiler Başkanlık Sistemi ile yönetilmektedir. Önce Başkanlık Sistemi'nde kendi partilerinden vazgeçmeleri lazım. Üyelerle genel başkan seçimi, üyelerle cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gibi temel konular gündeme gelirse, bunlar yapılırsa samimi olduklarına inanırım. Yapılmazsa ortada samimiyet yoktur. Şu anda genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı peşinde koşuyorlar. Kim, tek başına yapıyor? Bu sistemden vazgeçmek lazım. Üyelerin, tabanın katılımıyla yapılacak her iş demokratiktir. Bunu yaparlarsa inandırıcı olurlar."

Bahçeli ne söyledi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1456 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hüküm verilirse vatandaşlıktan çıkarılması, kendisi için serbest bırakılma çağrısı yapan 10 büyükelçilikten birine gönderilmesi çağrısını yaptı. 10 büyükelçinin Kavala açıklamasının muhtıra olduğunu savundu. Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalleri verdiği kararları hatırlatarak AYM'nin kapatılması düşüncesini yineledi.

TIKLAYIN | Bahçeli: Osman Kavala hakkında hüküm verilirse vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi milli bir zarurettir