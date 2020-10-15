Muharrem İnce: CHP yönetimine güvenmiyorum

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün ziyaret ettiği Iğdır'da bir CHP'linin, "Geleceğinizden haberimiz olmadı" demesi üzerine, "Bunu bilerek yapıyorum. Pandemi var, kalabalık olmasın. Beni karşılamaya gelirler, CHP yönetimine güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verir" dedi.

Muharrem İnce, ülke genelinde başlattığı 'Memleket Hareketi' programı kapsamında dün Iğdır'a geldi. İnce, cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. Söğütlü Mahallesi'nde otobüse binerken yanına gelen ve kendisinin de 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den Iğdır Milletvekili adayı olduğunu söyleyen Metin Ova, "Sizin buraya geleceğinizden haberimiz olmadı. Keşke söyleseydiniz" dedi. Bunun üzerine İnce, "Bunu bilerek yapıyorum. Pandemi var, kababalık olmasın. Beni karşılamaya gelirler, CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verir" diye konuştu.

İnce daha sonra Ardahan ve Kars ziyaretlerinde bulundu. İnce gezilerini bugün de Ağrı ve Erzurum'da sürdürecek.