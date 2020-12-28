Eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 'CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bu ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye’de iktidar olma gibi bir derdi yok" dedi.

İnce, muhalefette özgüven eksikliği olduğunu belirterek "Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1’i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce’den başlıyoruz. Bugün 48’inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Son dönemde CHP'de yaşanan taciz iddialarını da değerlendiren İnce, "Ben 'CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" diye konuştu.

Asgari ücret tepkisi

İnce, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili olarak da "Mesela bugün açıklayan bakana diyeceksin ki sen bir ay 2 bin 825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım diyeceksin. Bu ülkede 10 milyon kişi işsiz. Emekliler perişan durumda" tepkisini gösterdi. (DHA)