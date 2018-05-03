Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından Hacı Bayram'da cuma namazı kılıp, 1. Meclis'e gidecek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı ancak CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Muharrem İnce, yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndaki organizasyonla adaylığının ilan edilmesinin ardından Hacı Bayram Camisi’ne giderek cuma namazı kılacak ardından 1. Meclis’i ziyaret edecek. 1. Meclis'in önünde seçim manifestosu açıklanacak.

Muharrem İnce'nin programı akıllara 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışını getirdi. Yine bir cuma gününe gelen TBMM'nin açılışında da Heyet- i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal ve beraberindekiler Hacı Bayram Camisi'nde namaz kılmış, ardından dualar ve Kur'an eşliğinde 1. Meclis'e gelen kalabalık TBMM'nin açılışını gerçekleştirmişti.

Muharrem İnce'nin programı

Muharrem İnce, adaylığının ilan edilmesinin ardından Hacı Bayram Camii’ne giderek cuma namazı kılacak. Yürüyerek Birinci Meclis’e geçecek. Burada Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim manifestosunu açıklayacak.

İnce, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer’i ve Deniz Baykal’ı ziyaret edecek. Cumartesi günü ise memleketi Yalova’ya giderek ailesiyle bir araya gelecek ve burada bazı temaslarda bulunacak.

CNN Türk Ünal Kaya, “İnce ve yakınları için şu anda sadece adaylığının açıklanması kaldı. Salona afiş asılmaması yönünde bir genel kanı vardı ancak bazı isimler basına yansıyan posterlerin de asılabileceğini söyledi. Salonda “Türkiyem kazanacak” sloganlarının yazılı olduğu afişlerin olduğu görüldü. “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce”, “Zamanı gelince her şey güzel olacak” da diğer öne çıkan sloganlar” bilgilerini paylaştı.

TBMM'nin açılışı

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanarak Milli Mücadele lehindeki "Misak-ı Milli" kararlarını almasının ardından

Heyet- i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi.Ayrıca İtilaf Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de kaçabilirlerse gelmelerini istedi.

Müzakereler sonucu Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de, İttihat ve Terakki Kulübü olarak inşasına başlanan fakat bitirilemeyen binada cuma günü açılmasına karar verildi.

Heyet- i Temsiliye Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın memlekete yayınladığı bildiri ve gönderdiği telgraflarda belirtildiği üzere bütün vilayetlerde Kur'an-ı Kerim ve Buhari-i Şerif hatimleri yapıldı. Cuma ezanından önce minarelerden salavatlar okundu ve hutbelerde Sultan Vahidüddin'in adı zikredilerek kendisinin ve vatanın kurtuluşu için dualar edildi. Mustafa Kemal Paşa'da dahil olmak üzere tüm mebuslar ve Ankara halkı, Hacı Bayram-ı Veli Cami'nde kılınan namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif eşliğinde Meclis binasına giden yol boyunca dizili askerler arasından geçerek bina önüne geldi. Meclis önünde, okunan hatimler ve Buhariler tamamlanarak dua edildi ve kurbanlar kesildi. Büyük Millet Meclisi saat 13. 45'te en yaşlı üye Sinop Mebusu Şerif Bey'in nutkuyla açıldı.