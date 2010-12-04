-MUHARREM ERTAŞ BOZLAKLARLA ANILDI KIRŞEHİR (A.A) - 04.12.2010 - Ses ve saz sanatçılarıyla ünlü Kırşehir'in bozlak ve türkülerinin son temsilcilerinden Muharrem Ertaş, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde memleketinde bozlaklarıyla anıldı. Ünlü halk ozanı Muharrem Ertaş için Kırşehir Ahi Evran Camisi'nde mevlit okutuldu. Kültür İl Müdürü Fuat Dursun ve Ertaş'ın yetiştirdiği yakınları, büyük ustanın kabrini ziyaret etti. Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen anma törenine ise Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden ve eşi Yeşim Erden, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çağlayan, Emniyet Müdürü Osman Öztürk de katıldı. Muharrem Ertaş'ın hayatının anlatıldığı ve onunla ilgili hatıralara yer verildiği etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Muharrem ustanın 71 yıllık ömrünün 2 kelimeyle anlatılamayacağını belirterek, şunları söyledi: ''Türküleri, bozlakları, ağıtları ve halay havalarının her biri tümünün en güçlü ve orijinal örnekleridir. Usta hiçbir zaman layık olduğu gerçek şöhrete erişememişti. O şan, şöhret için, büyük paralar kazanmak için, sanat yapan biri hiç olmadı, olamazdı da. Çünkü çalıp söylemek onun için doğal yaşam tarzıydı. Dünya durdukça sesi gök kubbemizde yankılanacak bir 'garip' ölümüydü bu. Muharrem ustanın adı, yaşarken kıymeti bilinmeyen sanatçıların başında anılsa yeridir. Ruhu şad olsun.'' Anma programında daha sonra, Muharrem Ertaş parçalarından oluşan konserde birbirinden güzel bozlaklar ve türküler seslendirildi. Yakın arkadaşları ve dostları Muharrem Ertaş'ın hayatını ve eserlerini anlattı.