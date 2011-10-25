-Muhammet öğretmenin cesedine ulaşıldı DÜZCE (A.A) - 25.10.2011 - Van'ın Merkez'e bağlı Çakırbey köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Muhammet Yurtoğlu'nun enkaz altındaki cesedine ulaşıldığı öğrenildi. Oğullarından haber alamamaları üzerine Van'a giden Muhammet öğretmenin babası Satılmış Yurtoğlu'nun enkaz altından çıkarılarak, morga konulan oğlunun cesedini teşhis etti. Van'dan gelen haber üzerine Akçakoca'da yaşayan Yurtoğlu ailesi büyük üzüntü yaşarken, Muhammet Yurtoğlu'nun cenazesinin yarın memleketi Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi. Van'ın Merkez'e bağlı Çakırbey köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet öğretmenin ailesi, Van'da yaşanan deprem sonrası oğullarından haber alamamıştı.