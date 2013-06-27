Muhammed Mursi: Hata yapmış olabilirim

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, göreve gelişinin 1. yıl dönümünde beklenen protesto gösterileri öncesi halka seslenerek, süregelen protestoların ülkenin yolunu tıkadığına dikkat çekti. Mısır'daki kutuplaşmanın tüm ulusu riske atacak bir noktaya geldiğini söyleyen Mursi özeleştiride bulundu ve "Ben de hata yapmış olabilirim" dedi.

Mursi 2 buçuk saat süren konuşmasında muhaliflerini yapıcı bir tutum sergilemeye davet etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Mübarek rejimi yanlılarına tolerans göstermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Mursi'nin istifasını isteyenlerin hafta sonu yapmayı planladığı eylemler öncesi ülkenin çeşitli kentlerine asker konuşlandırıldı. Muhammed Mursi'nin konuşmasından önce ülkenin kuzeyindeki Mansura kentinde çatışmalar yaşandı.

Mursi'nin konuşması sırasında muhalifleri başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı’nı doldurdu. Ekonomik kriz ve akaryakıt kıtlığıyla boğuşan Mısır'da hafta sonu daha geniş çaplı protesto eylemleri bekleniyor.

Mısır ordusu çeşitli kentlerde güvenlik önlemleri almaya başladı. Genelkurmay Başkanı da daha önce, ülkenin 'çatışma ortamına' sürüklenmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

13 milyon imza

Mursi karşıtlarının, Cumhurbaşkanı’nın istifasını isteyen dilekçeye 13 miyon imza topladıkları ve erken seçim talep ettikleri dile getirildi. Destekçileriyse Mursi'yi istifaya zorlamanın demokratik bir tavır olmadığı görüşünde.