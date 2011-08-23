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Dünya

Muhammed Kaddafi ev hapsinden kaçtı TRABLUS (A.A) 

23 Ağustos 2011 12:16

-Muhammed Kaddafi ev hapsinden kaçtı TRABLUS (A.A) - 23.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhaliflerin elinde olduğu belirtilen oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest olması Ulusal Geçici Konseyi şaşırttı. Muhaliflerin sözcüsü Sadık El Kebir, Seyfülislam'ın serbest olmasına hiçbir açıklama getiremezken sadece bunun yalan olabileceğini söyledi. Seyfülislam'ın muhaliflerin elinden kaçtığını doğrulayamayacağını belirten sözcü, ancak Kaddafi'nin yakalanan diğer oğlu Muhammed'in muhaliflerin ev hapsinden kaçtığını bildirdi. Seyfülislam, başkent Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı otelde ortaya çıkmış, gazetecilere kentin hala Kaddafi'nin kontrolünde olan kesimlerini gezdirmişti. Muhalifler, Trablus'un büyük bölümünün denetimini ele geçirdiğini açıklamıştı, ancak dün kentte yer yer Kaddafi yanlılarının direnişiyle karşılaştı.

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