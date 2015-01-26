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Spor

Muhammed Demirci'den taraftarı kızdıran fotoğraf

Beşiktaşlı genç futbolcu Muhammed Demirci'nin sosyal medyada etiketlendiği bir fotoğraf, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti

26 Ocak 2015 20:23

Beşiktaşlı taraftarların patlama beklediği hayal kırıklığına uğradığı Muhammed Demirci, gece kulübünde genç bir kızla çekilen fotoğrafının medyada yer alması üzerine twitter hesabından açıklama yaptı.

Sezon başında tecrübe kazanmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralanan ve yalnızca 9 maçta forma giyebilen ve beklentilerin uzağında kalan 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında sözleşmesi feshedilerek Beşiktaş'a geri gönderilmişti.

Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan Muhammed, kendisine oynayabileceği takım ararken, sosyal medyada etiketlendiği bir fotoğraf nedeniyle taraftarların sert tepkisine maruz kaldı.
 
Fotoğrafta, gece kulübünde genç bir kızla sarmaş dolaş halde görünen Muhammed ise gelen tepkiler üzerine resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

 

'Tanımadığım bir bayan'

 

Kendisine sarılan bayanı tanımadığını ifade eden genç isim, "Tanımadığım bir bayanın benimle fotoğraf çektirmek istemesi üzerine çekilmiş bir fotoğrafin bu şekilde yayınlanması beni ve ailemi çok üzdü. Fotoğrafta da göründüğü gibi hiçbir yakınlığımın olmadığı gayet net bir şekilde ortadadır. Bu durumu fırsat bilip aleyhimde haksız yere yorum yapanları Allah'a havale ediyorum" diyerek kendini savundu. 

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