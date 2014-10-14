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Spor

Muhammed Ali'nin sağlık durumu kötü

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü kabul edilen Muhammed Ali'nin kardeşi Rahman, ağabeyinin Parkinson hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini söyledi

14 Ekim 2014 00:54

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali'nin kardeşi Rahman, ağabeyinin Parkinson hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rahman, sinir sistemi hastalığı olan "Parkinson" ile mücadele eden 72 yaşındaki eski sporcunun hayat hikayesini anlatan “I am Ali” belgeselinin özel gösteriminde yaptığı açıklamada, ağabeyinin evden dışarı çıkamadığını belirterek, "Konuşmakta zorlanıyor. Hastalığı yüzünden onunla pek konuşamıyorum ama kendisi için burada olmamızdan gurur duyuyor" ifadesini kullandı.

Ünlü boksörün kızı Maryum ise babasının henüz filmi izlemediğini ancak bir an önce görmesi için sabırsızlandığını dile getirerek, "Beğeneceğine eminim. Kimi bölümlerinde ağlayacak, kimi yerlerinde gülecek ve sonunda gurur duyacak" diye konuştu.

Muhammed Ali'nin kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu, önceki bir demecinde "daha fazla ızdırap çekmeden babasının canını alması için Allah'a dua ettiğini" söylemişti.

Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın, 56'sından galibiyetle ayrılan Ali, profesyonel boksa geçmeden önce 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

 

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