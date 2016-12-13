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Spor

Muhammed Ali'nin hayatı film oluyor; filmin yapımcısı LeBron James

LeBron James, projede yer almaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi

13 Aralık 2016 16:42

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatını anlatacak sinema filminde LeBron James'in yapımcılık görevi üstleneceği açıklandı.

Muhammed Ali'ye uzun yıllardır hayranlık duyduğunu ifade eden James, "Bizlere çok değerli bir miras bırakan Muhammed Ali'nin şerefine hazırlanan böyle bir projenin içinde yer almaktan duyduğum mutluluğu tarif etmek çok zor. O, sporu farklı bir boyuta taşıyarak, ırk veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese yol gösterdi. Muhammed Ali tarafından başlatılan hikâyenin bizler tarafından devam ettirilmesi çok önemli." diye konuştu.

ntvspor'un haberine göre; Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali de, James'in projeye dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhammed'in hayat hikâyesin hepimiz için önemli dersler içeriyor. Bu filmle birlikte Muhammed'in hayran kitlesinin daha da artacağını umuyorum." dedi.

Boks temalı filmlerin ünlü yönetmeni Antoine Fuqua imzasını taşıyacak filmde efsanevi boksörün arşiv görüntülerinin sinematografik unsurlarla harmanlacağı belirtilirken, filmin ismine ise henüz karar verilmediği aktarıldı.

Sportif kariyerinin yanı sıra aktivist kimliğiyle de hafızalara kazınan Muhammed Ali, 3 Haziran'da 74 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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