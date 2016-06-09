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Dünya

Muhammed Ali'nin cenaze namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de cenazeye katıldı

09 Haziran 2016 22:28

ABD'de, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali'nin iki gün sürecek cenaze töreni Lousiville'de kılınan cenaze namazı ile başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cenazeye katıldı.

Muhammed Ali'nin doğup büyüdüğü evin önü ve adına yapılan "Muhammad Ali Center" efsane boksörün sevenleri tarafından ziyaret edildi. Ünlü sporcu için oluşturulan köşelere sevenleri çiçek ve sevgilerini anlatan mesajlar bıraktı.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu kentte gerçekleştirilecek törenler bugün saat 12.00'de (TSİ:19.00) kılınan cenaze namazıyla başladı.

Freedom Hall'da gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılıyor. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hidayet Türkoğlu, Yiğit Bulut da eşlik etti.

Kalabalık bir katılım olduğu gözlenen tören Kur'anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Muhammed Ali'nin cenaze namazını ABD'deki Müslüman toplumunun önderlerinden İmam Zaid Şakir kıldırdı.


Muhammed Ali'nin 1960 yılında ilk profesyonel dövüşünü yaptığı "Freedom Hall"da kılınacak namaza 15 bin civarında Müslüman'ın katıldı.

Yarın naaşı Louisville caddelerinde belirlenen güzergahta taşınacak efsane boksör Muhammed Ali, Cave Hill mezarlığında toprağa verilecek.

 

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