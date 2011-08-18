-Muhaliflerin Trablus'ta katliam kaygısı BİNGAZİ (A.A) - 18.08.2011 - Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyinin (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, başkent Trablus'un etrafındaki kıskacın daraldığını ve başkentte bir katliam yapılmasından kaygı duyduğunu belirtti. Mustafa Abdülcelil, Eş Şark El Avsat gazetesine telefonla yaptığı açıklamada, "Trablus etrafındaki kıskacın daraldığını, başkenti almak için sürdürülen savaşın, Muammer Kaddafi'nin tutumu göz önüne alındığında, gerçek bir katliama dönüşmesinden kaygı duyduğunu" kaydetti. Libya yönetimiyle doğrudan veya dolaylı her türlü görüşmeyi yeniden yalanlayan Abdülcelil, Ramazan Bayramını Trablus'ta kutlamayı ümit ettiğini söyledi. Öte yandan, muhaliflerin Libya'nın güneybatısında yer alan önemli bir kentin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. Kenti almak için savaşan grubun temsilcilerinden Muhammed Vardugu, Morzuk kentine dün saldırı düzenlediklerini, bir saatten fazla süren çatışmaların ardından Morzuk kenti ve askeri karargahının kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Vardugu, Kaddafi güçlerinden 12 askerin öldürüldüğünü, beş subayın tutsak alındığını, çeşitli askeri araçlar ile silah ve mühimmat ele geçirdiklerini açıkladı.