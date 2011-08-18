T24 LogoT24 Logo
Dünya

Muhaliflerin Trablus'ta katliam kaygısı BİNGAZİ (A.A)

18 Ağustos 2011 16:17

-Muhaliflerin Trablus'ta katliam kaygısı BİNGAZİ (A.A) - 18.08.2011 - Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyinin (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, başkent Trablus'un etrafındaki kıskacın daraldığını ve başkentte bir katliam yapılmasından kaygı duyduğunu belirtti. Mustafa Abdülcelil, Eş Şark El Avsat gazetesine telefonla yaptığı açıklamada, "Trablus etrafındaki kıskacın daraldığını, başkenti almak için sürdürülen savaşın, Muammer Kaddafi'nin tutumu göz önüne alındığında, gerçek bir katliama dönüşmesinden kaygı duyduğunu" kaydetti. Libya yönetimiyle doğrudan veya dolaylı her türlü görüşmeyi yeniden yalanlayan Abdülcelil, Ramazan Bayramını Trablus'ta kutlamayı ümit ettiğini söyledi. Öte yandan, muhaliflerin Libya'nın güneybatısında yer alan önemli bir kentin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. Kenti almak için savaşan grubun temsilcilerinden Muhammed Vardugu, Morzuk kentine dün saldırı düzenlediklerini, bir saatten fazla süren çatışmaların ardından Morzuk kenti ve askeri karargahının kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Vardugu, Kaddafi güçlerinden 12 askerin öldürüldüğünü, beş subayın tutsak alındığını, çeşitli askeri araçlar ile silah ve mühimmat ele geçirdiklerini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24