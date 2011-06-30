-MUHALİFLERİN SİLAH DEPOSUNDA YANGIN RAJMA (A.A) - 30.06.2011 - Libya'da muhaliflerin kalesi Bingazi kentinde bir silah deposunda yangın çıktığı bildirildi. Bingazi'nin 30 kilometre kadar doğusundaki Rajma'da bulunan depoda çıkan yangında can kaybı olmadığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yeraltına gizlenmiş 48 depo ve Sovyet yapısı onlarca tankın bulunduğu bölgede çok sayıda cephaneliğin de olduğunu söyledi.