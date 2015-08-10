'Muhaliflerin ilerleyişini durduramayan Tahran, Ankara'ya Suriye haritasıyla geliyor'

Yarın Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi beklenen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in çantasında yeni Suriye haritasını getireceği iddia edildi.

Ankara ziyaretinden sonra Lübnan ve Rusya'ya gidecek olan İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Suriye'de Sünni ve Nusayri bölgelerinin ayrılmasını isteyeceği ve Lübnan sınırı ve Tartus Limanı'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in elinde kalmasını talep edeceği öne sürülüyor.

Halep'e koalisyon teklifi

Yeni Şafak'ta yer alan iddiaya göre, İran'ın Ankaya ile paylaşacağı yeni Suriye planı şu şekilde olacak: Başkent Şam, Lazkiye, Tartus, Zebadani ve Kalamun'u da içine alacak bölge Esed tarafından yönetilmeye devam edilecek. Buralarda yaşayan Sünni nüfusun güvenli bir şekilde dışarı çıkarılması sağlanacak. Muhaliflerin denetim sağladığı bölgelerde yeni bir yönetim birimi kurulacak. Bir kısmı muhaliflerde bir kısmı ise Esed rejimi elinde bulunan Halep'in ise uluslararası bir koalisyonla yönetilmesi istenecek.

Son şekli İran'ın başkenti Tahran'da verilen bu plan Suriyeli muhalifler arasında huzursuzluğa neden oldu. Ülkenin en önemli silahlı muhalif gruplarından biri olan Ahraru Şam Hareketi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride, yeni planla Suriye'nin parçalanıp bölünmesinin amaçlandığı ve ülke haritasının değiştirilmek istendiği kritik bir noktaya yaklaşıldığını belirtti.

Şam ve kırsalıyla Lübnan sınırında kalan bölgelerin Sünnilerden temizlenmek istendiğini vurgulayan Ahraru Şam bildirisinde, bu durum “mezhepsel kıyım projesi" olarak nitelendirildi. Bildiride “Allah bu duruma düşmekten korusun" denildi. Tahran'ın bu planının yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından Ankara'yla paylaşılması bekleniyor.

IŞİD Türkmenlere saldırdı

Öte yandan Kalamun bölgesinden Esed rejimi elindeki Humus'a girmek için saldıran IŞİD, Halep kuzeyindeki Um Huş ve Soran bölgelerinde de Türkmenlere saldırdı. Kuzey Suriye'de 3 yerleşim birimini ele geçiren terör örgütü IŞİD'in saldırıları nedeniyle çok sayıda Türkmen savaşçının hayatını kaybettiği öğrenildi.



Suriye haritasının İran eliyle değiştirilmesi tehlikesi baş gösterirken muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ediyor. Hama'nın kuzeybatısındaki Gab Ovası'nda stratejik noktaları ele geçiren Fetih Ordusu Suriye Baas rejimi lideri Beşşar Esed'in de memleketi olan ve Şam yönetiminin önemli kaleleri arasında yer alan Lazkiye'ye 50 km uzaklıktaki Curin önlerine kadar geldi. Bölgede 20 bine yakın Lübnan, Irak ve İranlı Şii savaşçının da bulunduğu belirtiliyor. Gab Ovası'nın muhalifler kontrolüne geçmesiyle İdlip-Hama ve Lazkiye'deki muhalif cepheler de birleşti.



Nusra Cephesi çekiliyor



Suriye'deki muhalif gruplardan Nusra Cephesi'nin, Halep kentinin kuzeyinde, Türkiye sınırı yakınında kendi denetiminde bulunan noktaları Şam Cephesi'ne (Cephetu'ş Şamiyye) teslim ettiği öğrenildi.

Halep'teki yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nusra Cephesi, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesi ve çevresinde yer alan karargahları ile Havar Klis bölgesinde IŞİD'le arasındaki cephe hattını Şam Cephesi'ne teslim etti.

Nusra'nın Azez ilçesi yakınlarındaki Yarubiye, Delhe ve Harce köylerinin de kontrolünü Şam Cephesi'ne bıraktığını kaydeden kaynaklar, Şam Cephesi'nin kuzeyde Nusra'dan aldığı yerlere karşılık, Halep'te Zehra Mahallesi'nde, rejimle çatışma hattı ve hava istihbarat bölgesinde denetiminde bulunan noktaları Nusra'ya bıraktığını ifade etti.

Son günlerde Nusra Cephesi'nin, Halep'in kuzeyine gönderilen ilk 'eğit donat' ekibinden 18 kişiyi tutuklaması üzerine, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait insansız hava araçları bölgede Nusra'ya ait karargahları bombalamıştı.