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Dünya

Muhalifleri tanıyan Libya Büyükelçisi sınır dışı HARARE (A.A)

30 Ağustos 2011 21:11

-Muhalifleri tanıyan Libya Büyükelçisi sınır dışı HARARE (A.A) - 30.08.2011 - Zimbabve hükümetinin Libya Büyükelçisi ve büyükelçilik personelini ülkeden sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Simbarashe Mumbengegwi yaptığı açıklamada, Libya Büyükelçisi ve büyükelçilik personelinin Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıması üzerine bu kararı aldıklarını açıkladı ve ''Zimbabve hükümeti Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya hükümeti ve halkının temsilcisi olarak tanımamaktadır ''dedi. Bakan Mumbengegwi açıklamasında, Libya Büyükelçisi Tahir Elmagrahi ve personelin Kaddafi yönetiminin bayrağını yaktıktan sonra Zimbabve'deki diplomatik statülerini kaybettiklerini ve ülkeyi terk etmek için 72 saatleri olduğunu kaydetti. Zimbabve'deki Libya Büyükelçisi Elmagrahi, büyükelçilik çalışanları ve ülkedeki bazı Libya vatandaşları geçen hafta Kaddafi hükümetinin bayrağını yakmış, yerine Ulusal Geçiş Konseyi'nin bayrağını çekmişlerdi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin güçlü bir müttefiki olarak bilinen Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ve Kaddafi petrol anlaşmaları dahil birçok ekonomik anlaşma imzalamıştı. 

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