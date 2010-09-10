-MUHALİFLERE GÖRE TAHRAN'IN GİZLİ NÜKLEER TESİSİ VAR WASHİNGTON (A.A) - 10.09.2010 - İran'daki rejime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü, İran'da yeni bir nükleer tesis keşfettiklerini iddia etti. Halkın Mücahitleri Örgütü sözcüsü Alirıza Caferzade gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın, başkent Tahran'ın 120 kilometre batısında bir uranyum zenginleştirme tesisi yaptığına dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi. Tesisin kesinlikle Tahran yönetiminin gizli nükleer silah programının bir parçası olduğunu ileri süren Caferzade, İran'daki kaynaklardan tesisle ilgili ayrıntıları elde ettiklerini, 2005'te yapımına başlanan tesisin yüzde 85'inin tamamlandığını ifade etti. Halkın Mücahitlerini terörist bir örgüt olarak değerlendiren Washington yönetiminden bir yetkili ise, ABD'nin tesisten yıllardır haberdar olduğunu, ancak buranın nükleer bir tesis olduğunu düşündürecek bir sebep olmadığını kaydetti.