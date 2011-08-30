-Muhaliflerden rejimin elindeki kentlere ültimatom BİNGAZİ (A.A) - 30.08.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin elindeki kentlere ültimatom gönderdi. Konseyin başkanı Mustafa Abdülcelil, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, başta Kaddafi'nin doğduğu Sirte olmak üzere, rejim yanlılarından cumartesi gününe kadar ellerindeki kentleri teslim etmelerini istedi. Aksi halde bu kentlere askeri operasyon düzenleneceğini belirten Abdülcelil, çatışma olmadan teslim edilmeleri için bu kentlerin ileri gelenleriyle müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. Abdülcelil, "bu fırsat kapısının Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar (Libya'da cuma günü) açık kalacağını, cumartesi gününde hala barışçı çözüm bulunamaması halinde, askeri seçeneğe başvurulacağını" söyledi.