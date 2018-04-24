Muhalifler Sarkisyan'ın istifasını kutladı

Ermenistan'da muhalifler günlerdir süren protesto gösterilerinin ardından dün Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifa etmesini sevinçle karşıladı. Başkent Erivan başta olmak üzere ülke genelinde sokaklarda kutlamalar yapan muhalifler "zafer" sloganları attı. Sağlık Bakanlığı kutlamalar sırasında 36 yaşında bir erkeğin kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara hitaben yaptığı açıklamada, "Kadife Devrim kazandı. Ama bu daha ilk adım. Devrimimiz yarı yolda kalamaz. Nihai zafere ulaşmasını umut ediyorum" dedi.

Paşinyan dün serbest bırakılmasının hemen ardından Facebook hesabından yaptığı açıklamada da göstericilere seslenerek, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu vatandaşları siz kazandınız. Bu zaferi kimse sizin elinizden alamaz. Sizi tebrik ediyorum" ifadesine yer vermişti.

Geçen hafta sonunda düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Sivil Sözleşme partisi lideri 42 yaşındaki Nikol Paşinyan geçici Başbakan Karen Karapetyan ile yarın bir araya gelerek, iktidar değişimini masaya yatıracaklarını söyledi.

Sarkisyan dün istifa etti

İki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görevinden ayrılan ve parlamento tarafından başbakanlığa seçilen 63 yaşındaki Serj Sarkisyan dün istifa etmişti. Sarkisyan istifa açıklamasında, "Muhalefet lideri Nikol Paşinyan haklıydı, ben hatalıydım. İçinde bulunduğumuz krizden çıkmak için birkaç çıkış yolu olsa da ben bu yollara başvurmayarak görevimden ayrıldığımı sizlere duyurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefetin hükümeti protesto gösterilerine dün eski askerler de üniformalarıyla katılarak destek vermişti. Savunma Bakanlığı gösterilere askerlerin katılmasını eleştirmiş ve cezai tedbirlirle karşı karşıya kalacaklarını duyurmuştu.

Gösteriler nasıl başladı?

Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başlamıştı. Muhalefet Sarkisyan'ı yolsuzluk yapmakla suçluyor. Ermenistan'da 2015 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanının birçok yetkisi başbakana devredilmişti.

Ermenistan'da 2008 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Sarkisyan'ın kazanmasının ardından polis ve muhalif adayları destekleyen vatandaşlar arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

BM'den itidal çağrısı

Erivan'daki gelişmelerin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ermenistan'da demokratik haklara riayet edilmesini istedi.

Gelişmeler Rusya tarafından da izleniyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Rusya'nın Erivan'daki gelişmeleri takip ettiğini söyleyerek ancak Rusya'nın olan bitenlere müdahale etmeyeceğini belirtti.

AFP, dpa, HT, ÖA

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