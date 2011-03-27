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Dünya

MUHALİFLER RAS LANUF'U DA ELE GEÇİRDİ RAS LANUF (A.A)

27 Mart 2011 19:17

-MUHALİFLER RAS LANUF'U DA ELE GEÇİRDİ RAS LANUF (A.A) - 27.03.2011 - Libya'da muhaliflerin Brega'nın ardından diğer bir petrol kenti olan Ras Lanuf'un da kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Ras Lanuf'u ele geçiren muhaliflerin, Trablus yönünde batıya doğru ilerlediği kaydedildi. -AP: "AVRUPA LİBYALILARA YARDIMDA AHLAKİ SORUMLULUĞA SAHİP"- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Jerzy Buzek, Avrupa'nın Libyalılara yardım etme konusunda ahlaki sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Buzek, Newsweek dergisinin Polonya baskısında yayımlanan demecinde, "Uluslararası toplumun, Muammer Kaddafi'nin birliklerini üzerine gönderdiği Libyalıları koruma konusunda ahlaki sorumluluğu var" ifadesini kullandı. İnsani kriz ve iç savaş karşısında şu an en önemli görevin gıda, su ve ilaç yardımı olduğunu belirten Buzek, Libyalıların kritik bir durumda olduğunu ve "acı çektiğini" vurguladı. AP Başkanı, meşruiyetini kaybeden Kaddafi ile uzlaşmanın mümkün olmadığını kaydederek, ilk kez Avrupa Parlamentosu'nun Libya'daki muhalefete diyalog çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

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