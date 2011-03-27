-MUHALİFLER PETROL İHRAÇ EDECEK BİNGAZİ (A.A) - 27.03.2011 - Libya'da muhalifler, bir haftadan kısa sürede petrol ihraç etmeyi planlıyor. Muhaliflerin ekonomi, maliye ve petrolden sorumlu temsilcisi Ali Tarhuni, kontrolü ele geçirdikleri bölgelerde günde yaklaşık 100 bin ile 130 bin varil petrol ürettiklerini, üretim hızını kolayca artırarak 300 bin varile çıkarabileceklerini belirtti. Tarhuni, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, Katar ile anlaşma imzalandığını, bir haftadan kısa sürede petrol ihracının başlamasını beklediklerini söyledi. -DOĞALGAZ BORU HATTINA SABOTAJ GİRİŞİMİ- Mısır ile Ürdün arasındaki doğalgaz boru hattına sabotaj girişiminde bulunuldu. Mısır'da İngilizce yayımlanan yarı resmi The Egyptian Gazette'nin internet sitesinde yer alan habere göre, bir güvenlik yetkilisi, Mısır-Ürdün arasındaki doğalgaz boru hattının, Sina yarımadasındaki El Sebil kasabasında bulunan terminaline, bu sabah kimliği bilinmeyen 6 kişi tarafından patlayıcı yerleştirildiğini, fakat patlama gerçekleşmediği için sabotaj girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Yetkili, saldırganların bombaların patlamamasının ardından olay yerinden kaçtığını, bölgeye gelen güvenlik güçlerinin patlayıcıları söz konusu doğalgaz terminalinden ayırmayı başardıklarını kaydetti. Aynı hata geçen ay da bombalı saldırı düzenlenmiş, bunun sonucunda Mısır'dan İsrail ve Ürdün'e doğalgaz ihracatı bir aydan fazla bir süre ile kesintiye uğramıştı.