-Muhalifler, Libya'da BM gücü istemiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.08.2011 - Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin, ülkeye her türlü yabancı asker veya gözlemci konuşlandırılması fikrini reddettiği bildirildi. BM'nin Libya'da çatışma sonrasını planlamadan sorumlu temsilcisi Ian Martin, BM Güvenlik Konseyi ile kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri gözlemci talebinde bulunmasını beklemedikleri açıklamasını yaptı. Ian Martin, ''Libyalıların, herhangi bir şekilde BM'nin ya da diğerlerinin askeri konuşlanmasından kaçınmak istedikleri çok açık'' diye konuştu. Martin, öte yandan Libyalı muhaliflerin, BM'den, emniyet teşkilatının kurulmasına yardım etmesini istemelerini beklediklerini sözlerine ekledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'nın, güvenliği sürdürmek için dışarıdan yardıma ihtiyacı olmadığını söylemişti.