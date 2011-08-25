T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhalifler Kaddafi'nin yakınlarını arıyor TRABLUS (A.A)

25 Ağustos 2011 00:53

-Muhalifler Kaddafi'nin yakınlarını arıyor TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Trablus'ta kontrolü sağlayan muhalif güçler, Kaddafi'nin yakınlarını arıyor. Türk ve yabancı gazetecilerin kaldığı kent merkezinde bulunan Corinthia Otel'in çevresini kuşatan silahlı bir grup muhalif, silahlarla otele girerek katlara yöneldiler. Otel yönetimi ve resepsiyonu da kontrol eden silahlı muhalif grup, Kaddafi'nin oğlunu aradıklarını ifade ettiler. Otelde arama yapan grup, gazetecilere herhangi bir olumsuz müdahalede bulunmadı. Kent merkezi ve otel çevresinde makineli tüfek sesleri duyulmaya başlandı. Kaddafi'ye ait olduğu sanılan iki adet tablo ve Libya bayraklarını alan silahlı grup Kaddafi'nin oğlunu bulamadan otelden ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24