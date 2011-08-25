-Muhalifler Kaddafi'nin yakınlarını arıyor TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Trablus'ta kontrolü sağlayan muhalif güçler, Kaddafi'nin yakınlarını arıyor. Türk ve yabancı gazetecilerin kaldığı kent merkezinde bulunan Corinthia Otel'in çevresini kuşatan silahlı bir grup muhalif, silahlarla otele girerek katlara yöneldiler. Otel yönetimi ve resepsiyonu da kontrol eden silahlı muhalif grup, Kaddafi'nin oğlunu aradıklarını ifade ettiler. Otelde arama yapan grup, gazetecilere herhangi bir olumsuz müdahalede bulunmadı. Kent merkezi ve otel çevresinde makineli tüfek sesleri duyulmaya başlandı. Kaddafi'ye ait olduğu sanılan iki adet tablo ve Libya bayraklarını alan silahlı grup Kaddafi'nin oğlunu bulamadan otelden ayrıldı.