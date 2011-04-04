-MUHALİFLER KADDAFİ'NİN OĞULLARININ ÖNERİSİNİ REDDETTİ WASHINGTON/BİNGAZİ (A.A) - 04.04.2011 - New York Times gazetesi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarının, babalarının iktidardan ayrılmasını öngören bir anayasal demokrasiye geçiş önerisinde bulunduklarını yazdı. Gazetenin adını açıklamak istemeyen bir diplomat ve bu projeden haberi olan Libyalı bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, bu geçişin Seyfülislam Kaddafi tarafından yönetileceği belirtildi. Haberde, Muammer Kaddafi'nin, oğulları Saadi ve Seyfülislam Kaddafi'nin desteklediği bu öneriyi kabul edip etmediğine ilişkin bir bilgi yer almazken, Saadi ve Seyfülislam'a yakın bir kişi, Kaddafi'nin bu öneriyi "kabul etmiş gibi göründüğünü" söyledi. Gazeteye göre, bu geçiş önerisi Kaddafi'nin oğulları arasında uzun süreden beri var olan fikir ayrılığını yansıtıyor olabilir. Bu arada, Libya'daki muhaliflerin oluşturduğu Libya Ulusal Geçiş Konseyi sözcüsü Şemseddin Abdülmula, "bu önerinin Konsey tarafından tamamen reddedildiğini" belirtti. Sözcü, "Kaddafi ve oğullarının tüm diplomatik görüşmeler başlamadan önce iktidardan gitmesi gerektiğini" belirterek, "Üzerinize silah doğrultulmuşken nasıl görüşme yapılır" dedi. Abdülmula, "ayaklanmanın başlangıcından bu yana Seyfülislam Kaddafi'nin tutumunun, kendisinin değişim adamı olduğu şeklindeki görüşün yanlış olduğunu gösterdiğini, Seyfülislam'ın babasının kopyası olduğunu" söyledi. -KADDAFİ BİRLİKLERİ MİSRATA'YI BOMBALIYOR Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, muhaliflerin elindeki Misrata ve kentini ülkenin doğusundaki Misla petrol sahasını bombaladığı bildirildi. Muhaliflerin Kemal adlı sözcüsü, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Kaddafi birliklerinin sabah saatlerinden bu yana Misrata'yı bombaladığını belirterek, "Bu saf terörizm. Bombardıman, yerleşim birimlerini hedef alıyor" dedi. Sözcü, bombardımanda ölen ve yaralananlar olduğunu da ifade etti. El Cezire televizyonu ise alt yazıyla duyurduğu ve adı açıklanmayan görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Kaddafi'ye bağlı birliklerin, Misla petrol sahasını bombaladığı belirtildi. Haberde, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Arap Körfez Petrol Şirketi (Agoco) tarafından işletilen Misla, muhaliflerin elindeki Ecdebiye kentinin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki çölde yer alıyor. -ANKARA FERİBOTU İNGİLİZ BASININDA İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği Ankara feribotunun, Misrata ve Bingazi'den aldığı yaralılarla yola çıkışını ilk sayfasından duyurdu. Gazetenin deneyimli muhabiri Martin Fletcher'ın Bingazi'den kaleme aldığı haber, Fletcher'ın "Bir zamanların arabalı feribotu Ankara, şimdi korkular gemisi. Muammer Kaddafi rejiminin yaralı ve sakat kurbanlarıyla dolu" ifadesiyle başlıyor. Ankara feribotu, Bingazi Limanı'na yanaşırken yaşanan coşkuyu anlatan Fletcher, "Ankara yaklaşırken Libyalılar 'Allahu Ekber' diye bağırdı" derken, feribotun içinde karşılaştığı görüntüleri de aktardı. Kadın, erkek, genç, yaşlı birçok kişinin battaniyelerle, şiltelerin üzerinde yattığını belirten Fletcher, bazı kişilerin ağır yaralı olduğunu anlattı. Gemideki görüntülere ilişkin olarak Fletcher, "Gördüklerimiz, şubat ayının ortasında isyanın başlamasından bu yana dış dünyaya neredeyse tamamen kapalı olan kentteki rejimin barbarlığını gözler önüne seren yüzer bir kanıttı" ifadesini kullandı. Ankara feribotundaki doktorlardan Selman Karadayı'nın görüşlerine de haberinde yer veren Fletcher, Karadayı'nın, "Yıkıldım, böyle olacağını düşünmemiştim. 100-150 yaralı için hazırlanmıştık, ama insanlık namına kapasitemizden fazlasını aldık" dediğini aktardı. Yolcularla da konuşan Martin Fletcher, bacağından yaralı olan 25 yaşındaki Muad Şetvan'ın, "Misrata'da her yerde nişancılar var. Kadın, erkek, çocuk, hatta hayvan demeden vuruyorlar. Herşeyi öldürüyorlar" sözlerine yer verdi. -YEMEN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde polislerin, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen bir grup göstericiye ateş açtığı bildirildi. Görgü tanıkları, kentin ana meydanına doğru yürüyen binlerce göstericiyle polis arasında çatışma çıktığını ve polislerin protestoculara çatılardan ateş açtığını belirtti. Bir sağlık yetkilisi, polisin ateş açmasının ardından en az 5 kişinin öldüğünü söyledi. Bu arada, görgü tanıkları Kızıl Deniz kıyısındaki Hudeyde'de de sivil kıyafetli silahlı kişilerin göstericilere ateş açtığını bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Kentte gece yarısından sonra toplanan ve saat 02.00'de gösteri yapmaya kalkışan topluluğa polis ateş açmış, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.