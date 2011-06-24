-MUHALİFLER: KADDAFİ ÜLKEDE KALABİLİR PARİS (A.A) - 23.06.2011 - Libyalı muhalifler, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, iktidarı terk etmesi halinde, ülkede kalabilme ihtimali bulunduğunu söyledi. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (CNT) sözcüsü Mahmut Shammam, Fransız "Le Figaro" gazetesine verdiği demeçte, muhaliflerin Libya hükümetiyle dolaylı olarak aracılar yoluyla temasta bulunduğunu, bu temaslar sırasında muhaliflerin Kaddafi'nin iktidardan çekilmesi halinde ülkede kalabileceği ihtimalini ifade ettiğini belirtti. Dolaylı temasların bazen Güney Afrika'da, bazen de Paris'te yapıldığını söyleyen Shammam, Kaddafi'nin veya ailesinin herhangi bir üyesinin yeni kurulacak bir Libya hükümetine katılmasının "hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını", Kaddafi'nin iktidardan çekilmesi gerektiğini ama isterse ülkede kalarak ücra bir köşede hayatını sürdürebileceğine işaret etti. Öte yandan sözcü, muhaliflerin, ellerini kana bulamamış herhangi bir tenokrat veya resmi yetkili ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.