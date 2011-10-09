-Muhalifler İsveç'te buluştu STOCKHOLM (A.A) - 08.10.2011 - Suriyeli muhalif gruplardan yaklaşık 80 temsilci, Beşşar Esad yönetimine karşı birlik arayışı çerçevesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Toplantıyı düzenleyenlerden Burhan Galiyun isimli Suriyeli, amaçlarının Suriye muhalefetinin tamamının Esad rejimine karşı yürüttüğü çabaları koordine etmek olduğunu söyledi. Galiyun, ev sahipliğini Palme Center adlı demokrasi ve insan hakları kuruluşunun yaptığı iki gün sürecek toplantının sonunda ''Stockholm Eylem Planı'' yayımlayacaklarını söyledi. Galiyun, muhalefetin amacının Esad rejiminin barışçıl yöntemlerle iktidardan ayrılmasının sağlanması olduğunu belirterek, uluslararası camiadan bu amaç için yardım istedi. ''Uluslararası camianın sorumluluk üstlenmesini ve Suriyeli sivilleri korumak için bir yol bulmasını talep ediyoruz'' diye konuşan Galiyun, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye hakkındaki kararını engelleyen Rusya'yı da eleştirdi. Suriyeli muhalifler geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmiş ve Ulusal Konsey'in oluşturulduğunu ilan etmişlerdi. -Ölü sayısı 12'ye yükseldi- Suriye'de yerel Koordinasyon Komiteleri, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen gösteriler ve güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığını ifade etti. Komiteler, dün öldürülen Kürt muhalif Meşal Temmo'nun Kamışlı'da bugün yapılan cenaze töreninde 5 kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Öte yandan El Cezire Televizyonu, Kürt muhalif Meşal Temmo'nun öldürülmesine tepki olarak, Amuda bölgesinde eski devlet başkanı Hafız Esad'ın heykelinin muhalifler tarafından yıkıldığını duyurdu.