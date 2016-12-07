Muhalifler Halep'in doğusunda kontrolü kaybediyor

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Suriye Ordusu Halep'in doğusunda muhaliflere karşı operasyonunda stratejik açıdan önemli bölgelerde kontrolünü sağladı. 7 semtte daha kontrolü ele geçiren Suriye Ordusu'nun Halep'in doğusunun neredeyse yüzde 75'lik bölümünde hakimiyet sağladığı, kontrolündeki bölgeler arasında stratejik önemdeki El Şaar'ın da bulunduğu bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Şaar'ın "Halep'in doğusunun kalbindeki en önemli semt" olduğunu ve şu anda rejim güçlerinin kontrolünde olduğunu duyurdu. Suriye resmi haber ajansı Sana da Suriye ordusunun ilerleyişine ilişkin bilgiler verdi. Esad’a bağlı birlikler ve müttefik kuvvetleri operasyonun başlamasından bu yana bölgede toplam 35 semti kontrolüne geçirdi.

Suriye ordusu, Halep'in doğusunda Kasım ayının ortasında muhaliflere karşı bir kara operasyonu başlatmıştı. Çatışmalar nedeniyle şu ana kadar Halep'ten kaçan sivillerin sayısının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parti kongresinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Şu ana kadar bir yardım koridoru açamamış olmamız bir ayıptır" dedi. Bunun sorumlusunun Moskova yönetimi olduğunu belirten Merkel, Rusya ve İran'ın "Esad rejiminin vatandaşlarına karşı kanlı girişimlerini" desteklediğini söyledi.

Halep'te ateşkes sağlanmasını öngören karar tasarısı pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nden Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

Rusya - ABD arasında ateşkes tartışması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'ya müttefiki Esad'ı barış görüşmelerine katılması için girişimde bulunması çağrısı yaptı. Kerry salı günü Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmede, "Rusya, Esad'ın müzakere masasına gelmek için hazır olduğunu söylüyor" dedi. Halep'in düşmesi halinde savaşın devam edeceğini belirten Kerry, Cenevre'deki müzakerelere bir şans daha verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kerry'nin açıklamaları öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Halep'te barışa ilişkin müzakereleri başarısızlığa uğratmakla suçlamıştı. Tass ajansının haberine göre Lavrov, Washington yönetiminin bu çarşamba günü düzenlenmesi planlanan uzmanlar toplantısına katılımını iptal ettiğini söyledi. Lavrov, "ABD bize bir belge üzerinde çalışmaya devam ettiklerini, bu nedenle katılamayacaklarını bildirdi" dedi.

Rusya ve Esad rejimi muhaliflere silah bırakma güvenlik koridoru oluşturulabilmesi için geri çekilme çağrısı yapmıştı. Suriye yönetimi, isyancıların geri çekilmesi şartına bağlı olmadığı sürece ateşkesi reddediyor.

Suriye ordusunun Halep'te kontrolü sağlamasıyla muhalifler son kalelerini de kaybetmiş olacak. Halep'in Esad rejimi için çok önemli olduğu ve Halep'i ele geçiren tarafın iç savaşın gidişatını değiştirebileceğine dikkat çekiliyor.

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Afp/dpa/Reuters, BÖ/GA