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Dünya

Muhalifler gizli görüşme iddiasını yalanladı TRABLUS (A.A)

16 Ağustos 2011 14:18

-Muhalifler gizli görüşme iddiasını yalanladı TRABLUS (A.A) - 16.08.2011 - Libyalı muhalifler, Muammer Kaddafi güçleriyle Tunus'un Cerba adasında gizli görüşme yapıldığı iddiasını yalanladı. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyinin başkan yardımcısı Abdül Hafız Goga, Bingazi'de yaptığı açıklamada, "Kaddafi rejimiyle görüşme veya pazarlık yok. Ne Tunus'ta ne de başka bir yerde..." diye konuştu. Tunus güvenlik kaynakları, muhalifler ile Kaddafi rejimi temsilcileri arasında Cerba adasında pazar gecesi gizli görüşme yapıldığını öne sürmüştü. Daha önce de benzer haberler yayımlanmıştı.

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