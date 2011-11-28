Muhalifin eşini kaçırdılar





T24- Suriye’de önde gelen muhaliflerden olan Tahir El Naşif’in 6 aylık hamile eşinin Mısır’ın başkenti Kahire’de kaçırıldığı ve kısa süre sonra sokakta bilinci kapalı halde bulunduğu bildirildi.









Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Mısır’da yaşayan başkanı Ammar Kureybi, Suriyeli muhalif Tahir El Naşif’in 25 yaşındaki eşi Muna El Garib’in önceki gün öğle saatlerinde kaçırıldığını söyledi. Bir süredir tehditler alan El Naşif durumu kimliği belirsiz birinden aldığı telefon mesajıyla öğrendi.





El Naşif, karısının evden ayrıldığı saatlerde kendisinin de Suriye’deki durumla ilgili röportaj verdiğini, daha sonra “Karın elimizde. Cinsel taciz uygulayacağız. Böylece sen de efendilerine bir daha hakaret etmemen gerektiğini öğrenirsin” yazılı telefon mesajı aldığını belirtti.





Kadın dün Kahire’de bir sokakta, yaşlı bir kadın tarafından bilinci kapalı halde bulundu. Karısının yanına giderken AP’ye konuşan muhalif, “Daha onu görmedim. Durumundan emin değilim” dedi.





Örgüt, olayın arkasında Suriyeli hükümet ajanlarının bulunduğunu düşünüyor. Mısır polisi de, Tahir El Naşif’in eşinin kaçırılmasıyla ilgili şikayet başvurusunda bulunduğunu belirtti. Suriyeli yetkililer ise olayın Şam’ı karalama kampanyasının bir parçası olduğunu öne sürüyor.



