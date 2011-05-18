Muhalif sitelere siber saldırı!

T24 - İktidara muhalif internet sitelerine yönelik olarak 'kimliği belirsiz' kişi veya gruplarca gerçekleştirilen siber saldırılarda artış yaşanıyor.

Muhalif internet haber sitelerine yönelik saldırılar sistematik bir hal aldı. Özellikle 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek sansür yönetmeliğine karşı on binlerin katılımıyla gerçekleşen protesto yürüyüşünden hemen sonra BirGün, sendika.org ve Bianet siteleri geçici süreyle hizmet veremedi.

Önceki gün en az 200 farklı IP üzerinden yürütülen ve ‘zombi atak’ adı verilen saldırılardan sonra neredeyse kullanılamaz hale gelen BirGün Gazetesi’nin internet portalı Birgun.net teknik servisin yoğun çabaları sonucunda yeniden kullanılabilir hale geldi.

Dünse Bağımsız İletişim Ağı, Bianet.org’a saldırı düzenlendi. Saniyede 14 milyon veri paket gönderen DDoS (okuyucularının erişmesini imkansız hale getiren sahte bir yoğunluk yaratan saldırı) saldırısına maruz kalan Bianet.org uzun süre erişime kapalı kaldı.



