Muhalif lider öldürüldü, Tunuslular grevde

Tunus'ta çarşamba günü muhalif lider Şükrü Belayid'in öldürülmesi ülkede büyük karışıklığa neden Belayid için başkent Tunus'ta cenaze töreni düzenlenirken, ülkenin pek çok kentinin yeni olaylara sahne olmasından da endişe ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin en büyük sendikası bir günlük grev çağrısında bulundu.

Tunus devlet televizyonu, üniversitelere cumartesi ve pazar günü derslere ara vermeleri talimatının verildiğini duyururken Fransa Tunus'taki okullarını kapatacağını açıkladı.

Tunus'ta Arap Baharı günlerinden sonra düzenlenen bu türden ilk saldırıda Belayid işe giderken arkadan kurşunlanarak öldürülmüş, saldırgan motosikletle kaçmıştı.

Tunus ve Gafsa'da yapılan gösterilerde polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular suikastın arkasında olmakla suçladıkları En Nahda İslamcı partisi öncülüğündeki hükümetin istifa etmesini istiyor.

Başbakan Hamadi Cibali, krizi yatıştırmak için teknokratlardan oluşacak bir hükümet kurulmasını önerdi ancak bu öneri bizzat İslamcı En Nahda partisi tarafından reddedildi. En Hahda, cinayetten sorumlu olduğu suçlamalarını reddediyor.



Yaşanan son gerginlik, iki yıl önceki Arap Baharı'nın ülkedeki bölünme ve şiddet olaylarını bertaraf ettiğini düşünen kişilerin kendilerini aynı sokaklarda polisle çatışırken ve İslamcıların devrimi çaldıkları suçlamasını dile getirirken bulmaları sonucunu beraberinde getiriyor.

Hükümete eleştirel gözle bakanlar, En Nahda'nın Arap laikçiliğinin kalesi olarak görülen ülkenin gidişatında aşırı muhafazakar Müslümanların ağırlık verdiğini söylüyor.

Gafsa'da belediye başkanlığının önünde temsili bir cenaze töreni düzenleyen grup polisle çatıştı.

Protestocu grubun içinde avukatlar ve hakimler de bulunuyordu; bu grup suikast nedeniyle iki günlük grev başlatmıştı.

Gün içindeki diğer bir gelişmede de Belayid'in lideri olduğu Halkçı Cephe'nin de aralarında bulunduğu muhalefet partileri meclisi boykot etmeye başladı.

Başkent Tunus'taki gösteriler sırasında muhalifler ile güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada bir polis öldü.

Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra işbaşına gelen hükümete karşı olan Şükrü Belayid insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle saygı duyulan laiklik yanlısı sol eğilimli bir isimdi.

Devlet Başkanı Munsif Marzuki Fransa'ya yaptığı ziyareti yarıda kesip Mısır ziyaretini iptal etti.

Marzuki, suikastın Tunus'taki devrimi etkilememesi gerektiğini söyledi.