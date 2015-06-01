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Muhalefetten TSK'ya mehter tepkisi

Demirtaş: Ya Hava Kuvvetleri Komutanı 15 gün rapor alacaktı ya da emir komuta zinciri içinde istenileni yapacaklardı

01 Haziran 2015 10:34

Muhalefet, İstanbul’daki fetih kutlamasına ve askerlerin bu törene katılmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünya kadar borç batağına batmış vatandaşımız var. Benim derdim onlar” diyerek değerlendirmede bulunmadı, MHPGenel Başkan Yardımcısı Celal Adan ise “Cumhurbaşkanı, Çanakkaleyi AKP’leştirerek, İstanbul’un fethini AKP’leştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük bölücülüğüne imza attı” dedi. Siyasiler özetle şunları söyledi:

 

Alet edilmesi iyi olmadı

 

Selahattin Demirtaş (HDP Eş Genel Başkanı): Sonuçta Cumhurbaşkanı başkomutandır. Ne yapacaklar? Ya Hava Kuvvetleri Komutanı 15 gün rapor alacaktı ya da emir komuta zinciri içinde istenileni yapacaklardı. Savaş uçaklarının ya da gösteri uçaklarının seçim propagandasına alet edilmesi iyi olmamıştır. Yine de ne kadar itiraz edebilirlerdi.

 

‘Katılmıyoruz’ demeliydi

 

İsmet Büyükataman (MHP Genel Sekreteri): TSK ‘katılmıyoruz’ demeliydi. Birilerine siyasi payanda olabilecek görüntülerden imtina etmesi gerekirdi. Bu kurum milletin gözbebeğidir. Siyasi polemiklerden uzak durmalı ve güvenilirliğine gölge düşürmeyecek hassasiyeti ortaya koymalı. Erdoğan’ın ve AKP’nin seçimlere kısa bir süre kala, istismar etmeyecekleri şeyin kalmadığına en son örnek bu durum. TSK ile alakalı itibarsızlaştırma için özel gayret gösterildiğini kimsenin unuttuğu sanılmasın.

 

AKP’liler mi fethetti

 

Celal Adan (MHP Genel Başkan Yardımcısı): Bu milletin fethidir. AKP’liler mi İstanbul’u fethetti? Türk milleti fethetti. Bütün siyasi partileri davet etmesi gerekirdi. Bir medeniyete kapı açmış büyük milletimize hakarettir. Bunu siyasallaştırmayın. Türk milletinin gururla kutlayacağı günü, AKP’ye, 7 Haziran’a yatırım diye şova dönüştürmek ayıptır.                      

 

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