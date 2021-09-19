Muhalefetten Erdoğan'ın yurt ve burs açıklamasına tepki: Şimdiki 650 lirayla öğrenciler 1 hafta bile geçinemiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt ve burs açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yanlış hatırlamıyorsam 3 ayda bir 40 lira öğrenim kredisi alıyorduk ve bir ay boyunca yetiyordu. Şimdiki 650 lirayla öğrenciler 1 hafta bile geçinemiyorlar." dedi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, "Gençlerin abarttığı falan yok; kiralar uçtu gitti. Yurtlar pahalı. Hayat pahalı." diye tepki gösterdi.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar öyle bir yalan atıyor ki; bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak sorun yoktur. Ne abartıyor? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor." dedi. Üniversite öğrencilerinin aldığı bursa da değinen Erdoğan, "Üniversite öğrencileriyle ilgili konuşurken görev geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden, nereye geldik." açıklamasını yaptı.



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Muhalefetten tepki

Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet tepki gösterdi. Canan Kaftancıoğlu ve Ali Babacan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Gençlerin abarttığı falan yok; kiralar uçtu gitti. Yurtlar pahalı. Hayat pahalı. Abartan tek kişi var. Onun da müsait bir yerde inmesine az kaldı."

"89 yılında İstanbul’da benzer koşullarda olup da devlet yurdu çıkmayan bir tane bile arkadaşımız yoktu Anadolu’dan gelen öğrencilerin neredeyse tamamı devlet yurtlarında kalıyordu Kalabalık ama mutluyduk yaşamayan bilmez:) Bizden önce üniversite bile yoktu demesi yakındır. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam 3 ayda bir 40 lira öğrenim kredisi alıyorduk ve bir ay boyunca yetiyordu. Şimdiki 650 lirayla öğrenciler 1 hafta bile geçinemiyorlar."