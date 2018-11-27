Muhalefette tabanda iş birliği hedefi

CHP, İyi Parti’nin ardından Saadet Partisi’yle de bir araya geldi. CHP görüşmenin ittifak amacıyla değil, tabanda iş birliği yapılmasına yönelik parti tabanlarına mesaj verilmesi amacıyla yapıldığını belirtirken, Saadet Partisi bazı seçim bölgelerinde dirsek teması olabileceği görüşünü bildirdi. Bu kapsamda her iki parti tabanından olumlu mesaj gelmesi durumunda iş birliği yapılması için ortak çalışma yürütülecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerken iki genel başkanın 45 dakika baş başa olduğu öğrenildi. Görüşmeye; Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları Seyit Torun ile Oğuz Kaan Salıcı ve Saadet Partisi’nde ise Karamollaoğlu, genel başkan yardımcıları Birol Aydın, Fatih Aydın, Mesut Doğan ve İlyaz Tongüç katıldı.

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Edinilen bilgiye göre, iki partinin ittifak yapmasının değil, parti tabanlarının bazı seçim bölgelerinde iş birliği yapmasının önemli olduğu dile getirilen görüşmede, tabanda uzlaşı sağlanması durumunda seçim bölgelerinde iş birliği yapılmasına her iki partinin de sıcak baktığı öğrenildi. Tabanda bir uzlaşı olmaması durumunda iş birliğinin her iki partiye de zarar verebileceği değerlendirmesi yapıldı. Görüşmede, Saadet Partisi’nin iktidara oy veren seçmenin AKP dışındaki ilk tercihinin Saadet Partisi olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

"Dirsek teması olabilir"

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sorunlarını, içinde bulunduğu durumu, ekonomiyi, dış politikayı değerlendirdik” dedi. Karamollaoğlu ise “İttifakın söz konusu olmadığını söylemiştik. Mümkün olduğu kadar bölgelerde seçime girme gayreti içinde olacağız. Ama belli yerlerde, Anadolu’da dirsek teması yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu görüşümüzde kararlıyız” ifadelerini kullandı.