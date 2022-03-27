Muhalefetin sunduğu 83 araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Meclis'te muhalefetin 2022 yılının ilk 3 ayında verdiği 83 araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM’de muhalefetin verdiği tüm araştırma önergeleri reddedildi. Kanun teklifleri de ya hiç görüşülmedi ya da gündeme alınmadı.

Sözcü'nün haberine göre kabul edilmeyen önergelerinden bazıları şöyle:

-Vatandaşı yokluğa, sürükleyen siyasi, iktisadi sebepler.

-Ekonomideki olumsuz tablonu nedenleri.

-Hububat üretiminin son 5 yılda düşmesi, çiftçinin sorunları.

-Süt ürünleri ve gıda maddelerinden yapılan hileler.

-Kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyeti.

-Zeytin alanlarının azalmasının sebepleri.

-İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi.

-Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin kaldırılması.

-Yaşlı ve emeklilerin sorunları.

-Suriyeli nüfusunun kontrol altına alınması.

-5'li çete olarak bilinen sermaye gruplarına verilen ihaleler.

-Döviz kurunda yaşanan artışlar

-Dar ve sabit gelirli vatandaşların zamlardan ne kadar etkilendiği, ekonomik kayıpları ve yaşanacak mağduriyetler.

-Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü.

-Kamuda yapılan sözlü sınavlardaki şaibeler.

-İlaç ve tıbbi cihaz sektöründeki sorunlar.

-Kriminal polis ve adli tıp kurumu raporları.

-Türkiye-Katar ilişkiler.

-Ekonomik güven ve fiyat istikrarı .

-Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar.

-Tütün mamulleri bandrol ihalesindeki kamu zararı.

-Fırıncıların sorunları.

-Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar.

-Taşımalı eğitimdeki sorunları.

-Kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı mağduriyetler.

-Hrant Dink cinayetinin araştırılması.

-Kanal İstanbul Projesi.

-Limon üreticilerinin sorunları ve alınacak tedbirler.

-Elektriğe yapılan fahiş zamlar.

-Ziraat Bankası'ndan Demirören Grubu'nun kullandığı kredi.

-Akaryakıt zamlarının Türk ekonomisine etkileri.

-İş cinayetlerinde yaşanan artışlar, ölümlerin nedenleri.

-Mesleki ve teknik eğitimin sorunları.

-Doğal gaz ve enerji krizi.

-Zırhlı araçların yol açtığı ölümler.

-Türk Telekom'un özelleştirmesi.

-AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunlar.

-MOBESE kayıtlarının hukuk dışı şekilde servis edilmesi.

-Verilen temel mal ve hizmetlere yapılan zamların geri alınması.

-Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin nedenleri.

-Antijen testlerinin uygulanması.

-Suç ekonomisi.

-Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkileri.

-Motorkuryelerin sorunları.

-Tütün üreticilerinin sorunları.

-Esnaf ve sanatkarların sorunları.

-Hekimlerin istifası ve yurtdışına göçü.

-PTT'nin altın alım satım işi.

-Arıcılık sektörünün sorunları.

-Gülistan Doku'nun akıbeti.

-Yükseköğretimde yaşanan sorunlar.

-PTT'nin Varlık Fonuna devredildikten sonraki zararları.

-Demokratik siyasetin önündeki engeller.

-Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar.

-Seyyar esnafın çalışma ve yaşam koşulları.

-Medikal sektöründe yaşanan tıbbi cihaz temin sorunu.

-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri.

-Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları.

-Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması.

-Türk vatandaşlığına kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi.

-Çocuk bezi, hasta alt bezinden KDV alınmaması.

-Gıda krizinin nedenleri.

-Mutsuz kişi sayısındaki artışın nedenleri.

-Yoksulluk ve açlık sınırında yaşanan artışın önlenmesi.

-Kamudan ihale alan firmalar.

- T. Telekom'un özelleştirmesi.

-Halk sağlığı ve sağlık emekçilerinin sorunları.

-Kamu Özel İşbirliği projelerinin Türk ekonomisine etkileri.

-Konut görevlilerinin karşılaştığı sorunlar.