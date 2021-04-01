Muhalefetin oylarıyla reddedilmişti: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

TBMM'de dün maddelerine geçilmesi reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi" salı günü yeniden görüşülecek. Güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesi dün muhalefetin oylarıyla reddedilmişti.

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.

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