Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, yeniden oylanacak

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AKP'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşınmıştı.

Meclis'te tekrar oylanan güvenlik soruşturması teklifi maddeleri yeniden oylanacak.

Genel Kurul 6 Nisan'da tekrar toplanacak. Teklifinin tekrar oylanmasının 6 Nisan'da olması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.

"Anayasa Mahkemesine gideceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin, "Başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaktadır. 10 gün içinde eylemli içtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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Şentop'tan açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt vermişti. Meclis Başkanvekilinin yönettiği oturumlardan da kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen Şentop, iç tüzüğün 13. maddesine işaret etmiş, "Meclis iradesi dediğimiz şey oylamanın kendisidir. Burada tartışma oylamanın kendisiyle ilgili. Burada mesele zaten Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yanşatılmadığıdır" diye konuşmuştu.

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