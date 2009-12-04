Muhalefetin 'Öcalan'a örtülü af' endişesi

T24 - CHP ve MHP, Abdullah Öcalan'a yeniden yargı yolunun açılmasından endişeli. CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Taş atan çocuklar" için düzenlemeler de öngören Terörle Mücadele Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıyla, Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünün açılacağını iddia etti.



CHP'li Okay, düzenlediği basın toplantısında, "taş atan çocuklar yasası" diye tanıtılan Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Öngören tasarının 10 Kasım'da TBMM'ye sevk edildiğini anımsattı.

AİHM'in Öcalan'ın çeşitli başvurularını görüşmeye devam ettiğini ifade eden Okay, "Bu başvurulardan birinin konusu Öcalan'ın müebbet ağır hapis (daha sonra değiştirilen adıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis) cezasının şartlı tahliyeye olanak vermeyen şeklinin, mahkumiyet tarihinde, (29 Haziran 1999) yasalarda mevcut olmadığına ilişkindir. Eğer, AİHM Öcalan lehinde karar verirse şu anda siyasi iktidarın getirdiği tasarı ile yapılan değişiklikle Öcalan'ın yeniden yargılanmasının yolu açılacaktır. AİHM kararına paralel olarak yeniden yargılama Abdullah Öcalan'ın cezasının indirilerek belli bir süre sonra serbest kalmasını beraberinde getirecektir. Yani terörist başına örtülü af getirecektir" dedi.





MHP'li Vural: "Öcalan ile pazarlık yapılıyor"

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "taş atan çocuklar" için düzenlemeler de öngören TMK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıyla, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünün açılacağını iddia etti.

Vural, düzenlediği basın toplantısında, "PKK terör örgütü elebaşı İmralı canisini muhatap alma, onunla pazarlık yapma sürecinin devam ettiğini" ileri sürdü.

Bu sürecin bir parçasının da "Öcalan'ın yanına arkadaş gönderme" projesi olduğunu ifade eden Vural, bu projeyle Öcalan'ın taleplerinin bir kısmının karşılandığını söyledi.

Vural, şimdi de PKK ile yürütülen müzakere sürecinin arka planında başka pazarlıkların yapıldığını savunarak, "Son zamanlarda ortaya çıkan olaylar şu suallerin cevabını beklemektedir: Ne pazarlıklar yapıldı, ne sözler verildi? Kapalı kapılar ardında muhatap aldıklarınızla neleri görüştünüz?" diye sordu.

"Türkiye'nin yine sokakla pazarlık edilen noktaya geldiğini" iddia eden Vural, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yapılan görüşmede, İmralı canisinin konumunun, adeta bir politik lider haline dönüştürüldüğünü ileri sürdü.



"İnfaz şartlarını gevşeten tutum içindeler"

Bu kişiyle ilgili özel muamele yapılması konusunun bizzat Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşüldüğünü dile getiren Vural, "Dengir Mir Mehmet Fırat ile rakı masasındaki görüşmelerden sonra arkadaş gönderme projesi yapılmıştı. Şimdi de yine bu kişinin konumu özel olarak alınmıştır. Bu görüşmelerden sonra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı'nın koşullarla ilgili bir komisyon kurmak için partileri arıyor. 'Oraya gidelim bir bakalım' diyerek, onu muhatap alacak bir süreci geliştirme çabasına girilmiştir. İmralı canisinin infaz şartlarını gevşeten ve sulandıran bir takım yaklaşımlar içerisinde bulunuluyor. Yapılan girişimlerin amacı, İmralı canisinin infaz şartlarını yumuşatmaya yönelik. MHP olarak bu süreci yakinen takip ediyoruz" dedi.

Vural, bu pazarlığın geldiği noktanın, TBMM'de Adalet Komisyonuna sevk edilen "taş atan çocuklar" için düzenlemeler de öngören Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı olduğunu ifade ederek, tasarıyla ilgili Adalet Komisyonunun gelecek hafta perşembe günü toplantıya çağrıldığını bildirdi.





TMK'da yapılmak istenen değişiklik

Bu tasarıda, terör örgütü elebaşısının yeniden yargılanmasının önünü açan madde bulunduğunu iddia eden Vural, "Dün etkin pişmanlıktan yararlanmak için örgüt kurucusu ve yöneticilerinin önünü açarken deşifre edilen AKP, bugün de terörist başının yeniden yargılanması sürecinin önünü açacak girişimde bulunmaktadır. Bununla ilgili kanun tasarısını Meclise göndermiştir. Terörist başının yeniden yargılanmasını mümkün kılmayan TMK'nın 321. maddesine göre, 4 Şubat 2003 yılından önceki başvurular kabul edilmiyordu. Öcalan da bu tarihten önce müracaat ettiği için kapsama girmiyordu. Şimdi tasarıyla Öcalan'ın önündeki bu engel kaldırılmaktadır. 4 Şubat 2003 tarihi ile ilgili engel kaldırılmakta, böylelikle Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önü açılmaktadır" dedi.

Öcalan'ın yeniden yargılanmasına ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı hatırlatan Vural, mahkemenin başvuruyu, 4 Şubat 2003 tarihinden önce olduğu için reddettiğini söyledi.

Hükümetin, "Bu daha önce başvurdu, esassız olması nedeniyle reddedildi" iddiasının safsata olduğunu ileri süren Vural, "Öcalan'ın önünde bulunan tarih engeli, AKP tarafından kaldırılmaktadır. Bundan sonra topu yargıya atacaklar. Gelinen nokta, İmralı ile PKK ile yapılan bir müzakerenin hangi noktaya kadar geldiğini göstermektedir. Çok hazin bir tabloyla karşı karşıyayız. 4 yıl önce bize tarih kısıtlaması olduğu için Öcalan'ın yargılanmasının mümkün olmadığını söylüyorlardı. Bugün bu tarihi kaldırıyorlar. Hükümet, Öcalan'ın önünü açmak için tam teşebbüstedir. Sayın Başbakan'ın imzasıyla Meclise göndermiş kanun tasarısıyla birlikte..." diye konuştu.

MHP'li Vural, hükümetin; sokağa, silaha teslim olduğunu iddia ederek, "MHP, böyle bir değişikliğin karşısındadır. Hükümet süratli bir şekilde bu yasa değişikliğini geri çekmelidir" dedi.





Adalet Bakanı Ergin'in yanıtı

Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonunda ele alınan Çek Yasa Tasarısı ile ilgili toplantıya katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazetecilerin, "Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünün açılacağı yolunda iddialar var. Siz bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Rıza Türmen'in yazısını okumanızı öneririm" yanıtını verdi.

Eski AİHM yargıcı Türmen, yapılması öngörülen düzenleme ile Öcalan'a yeniden yargılama yolunun açılmayacağını savunmuştu. Türmen, bunu AİHM'in 2005 yılındaki kararı doğrultusunda Türkiye'nin Öcalan ile ilgili dosyayı yeniden açmasına bağlamıştı.