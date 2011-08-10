-MUHALEFETE YÜKLENDİ ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, il başkanlarını daha çok gönül kazanmaya, halkla bütünleşmeye çağırdı. Gelecek dönemde Türkiye'yi daha çok demokrasi ile taçlandırmak, milletin barış ve huzur özlemini eksiksiz olarak hayata geçirmenin en büyük idealleri olacağını belirten Erdoğan, ''Siz bakmayın Türkiye'nin sevincine gölge düşürmek isteyen ehliyetsiz, liyakatsiz insanların bir bardak suda kopardıkları fırtınaya... Bakınız, memleket adına, millet adına, ülke adına ne pozitif bir cümle kurabiliyorlar, ne gelecek için bir umut olabiliyorlar. Türkiye'nin onurunu yaralamak pahasına, ülkenin itibarına gölge düşürmek pahasına muhalefet ediyorlar. Ne acıyı, ne sevinci paylaşabiliyorlar'' diye konuştu. ''Gözümüzü Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an olsun ayırmayalım'' diyen Erdoğan, ''Dedik ya uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece... Gideceğiz gündüz gece... Durmak yol, yola devam'' ifadelerini kullandı. Yola çıktıkları ilk günden beri milletin aklından ve vicdanından hiç ayrı düşmediklerini, milletin beklentilerine tek bir an bile bigane kalmadıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendimizi bu ülkenin insanlarının dışında, uzağında bir yere de asla ve asla konumlandırmadık. Hiç bir zaman bu ülkenin dertlerine, toplumun taleplerine gözümüzü kapamadık. Kulaklarımızı tıkamadık, tıkamayacağız. Kendimizi kapalı kapılar, aşılmaz duvarlar ardına saklamadık. Millet idaresinin vesayet altına alınmasına asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Ülkemizle, milletimizle alakamızı, irtibatımızı kesmedik, kesmeyeceğiz.''