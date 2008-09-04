Muhalefet 'ziyaret'le nemalanmak istiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrar İçin Diyalog" zirvesine katıldığı Şam'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan ziyaretine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Erdoğan, "Ziyaretin üzerinden nemalanmak isteyenler, bunun üzerinden politika yapmak isteyenler ne yazık ki ülkemde muhalefet ve ana muhalefet partisi" diyerek ziyareti eleştirenlere eleştiri yöneltti.



Başbakan Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Şam'da kaldığı Sheraton Oteli'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Gül'ün milli maçı izlemek için Ermenistan'a gitmesini olumlu bulduğunu belirtti. Milli maça davetin reddedilmesinin, milli maçın siyasete alet edilmesi yönünde bir süreci başlatabileceğini vurguladı. Erdoğan, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu kararı böyle bir sürecin başlamasını engellemiştir. Çünkü spor ayrı bir olay, siyaset ayrı bir olay. Tabii ki orada maç arası maç sonrası bu tür şeyler de aralarında görüşülecektir. Yani biz kendimize inanıyorsak, düşüncelerimize inanıyorsak yaptığımız siyasete inanıyorsak bu tür buluşmalardan bu tür masadan kaçmamızın hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum." dedi.



Bütün meselenin Dağlık Karabağ sorunu olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, "Azerbaycan ziyaretimde bu konuyu (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev ile görüştüm. Herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ama bunun üzerinden nemalanmak isteyenler, bunun üzerinden politika yapmak isteyenler ne yazık ki ülkemde muhalefet ve ana muhalefet partisi. Buradan bir şey alabilir miyiz gayreti içerisindeler. Geçmişte mensubu bulunduğu partinin lideri bu tür görüşmeleri o da yaptı. Bunlar devletlerarasında olağan şeylerdir, olmalıdır." diye konuştu. Başbakan Erdoğan, "Masadan kaçtıkça hiçbir şey elde edemezsiniz, siz masaya gidin. Başkaları kaçsın" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Kafkaslar ile ilgili Türkiye'nin girişimi hakkında bir soru üzerine de "Dışişleri Bakanımızı da Cumhurbaşkanımız ile göndermek istiyoruz. Orada maç öncesi maç sonrası bazı görüşmeler yapmasını istiyoruz. Bu görüşmelerin ikinci etabını tabi dışişleri bakanları kendi aralarında yapacaklar. Bu şekilde devam edecek. Bunlar bir an önce olacak şeyler değil, belli bir zaman alacaktır" dedi.



Başbakan Erdoğan, ''Sizin arabuluculuğunuz ile yürütülen görüşmelerle ilgili (Beşşar) Esad'ın da bir açıklaması oldu. Toplantının başında 6 maddelik bir öneri sunduğunu söyledi. Bununla ilgili size İsrail'den bir yanıt geldi mi? Doğrudan görüşmelere geçmek için ne kadar süre kaldı?'' şeklinde yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: ''Şu anda süreç olumlu gidiyor. 18-19'unda 5. etap buluşma yapılacak. Bu olumlu sürecin olumlu şekilde neticelendirilmesi şüphesiz ki tarafların arzusudur. Biz de bunu böyle bekliyoruz. Çabamız bu istikamette devam edecektir. Dolaylı bir aracılığımız, arabuluculuğumuz da olsa bu çok çok önemli bir adımdır. İnşallah hayırlı olur''



