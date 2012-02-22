'Muhalefet, Uludere görüntülerine kendi hikâyelerini monte etti'

Hülya Karabağlı T24/ Ankara

Muhalefetin, ‘çıplak gözle görülüyor’ dediği Uludere görüntülerinde tartışmaya nokta konmadı. Uludere Alt komisyon Başkanı AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener’e göre, milletvekili heyeti bölgede inceleme yaptıkları, köylülerle birebir konuştukları için kafalarında oluşmuş bir hikâye var. Önceden hikâyeleştirilen teoriye görüntü monte edildi. Yoksa, çıplak gözle ya da salt olarak görüntüyü izleyen bir şey anlamaz.

İhsan Şener’in Uludere konusunda T24’e değerlendirmesi şöyle:

‘Teori görüntüye monte edilir'

Daha önce teorik olarak köylülerden dinledik, oradaki istihbarat, güvenlik birimlerinden dinledik. Olayın teorisiyle ilgili bilgimiz var, o bilgilerle köylülerin verdiği bire bir bilgilerle zaman ve mekan bilgileri örtüşüyor.

Teorisini bildiğin bir şeyin görüntüsünü gördüğünde onu oraya monte ediyorsun, ssalt olarak sadece görüntüyü izleyince insan hiç bir şey anlayamaz. Bunun insanmı, başka bir mahlukmu olduğunu anlayamaz. Sadece bir akarsudan geçerken, gerçekten hayvan oldukları diğerlerinin de onun dışında bir şey olduklarını ama biz diyoruz ki bunlar insandır çünkü hayvanları ancak insan idare eder diye. Bunların üstünde yükün ne olduğu, sadece semerimi var yoksa yükümü var onu da bilemezsiniz.

‘Kaçakçı olduklarını görüntüden bilmiyoruz'

Bunların akaryakıt olduğu bomba atınca yandı işte falan doğru bildiğimiz şeyler, Evet bunlar köylüler kaçakçılar onu da biliyoruz biz zaten ama bunu görüntüden bilmiyoruz olayı önceden hikayeleştirdiğimiz için teorisini biliyoruz.

Ben arkadaşlarımın her şey açık çok can sıkıcı beyanlardır. Bu tür beyanlar asıl gerçeğin ortaya çıkmasını da örten şeylerdir. Daha sonra çıkacak bilgi ve belgelerle hakikaten tersi çıkacak bilgilere ulaşacağız buna saygı göstermek lazım.

Türkiye karanlıktan yönetilmiyor

Sürecin sonuçlanmasını beklemek lazım, Biz devleti yönetenler kamuoyu,basın sorumluluğu olanların daha serinkanlı daha, daha sabırlı olmasında fayda var. Şundan emin olsun herkes bu olayda gerçekten bir eksikliği, bir ihmali olanın ortaya çıkacağı kanaatindeyim çünkü artık Türkiye karanlıklardan yönetilmiyor.

Cumhurbaşkanının bilgilerini çobana yüklerseniz

Bilgi bomba gibidir, eğer o bilginin basıncına dayanıklı bir bünye yoksa o bünyeyi patlatır. Dolayısıyla kim ne kadar bilecekse o kadar bilmesinde fayda var. Köydeki çoban da kutsaldır, köşkteki cumhurbaşkanı da kutsaldır. Cumhurbaşkanının bildiği şeyleri çobana yüklerseniz çoban patlar. Bilginin hiyerarşisi daha önemlidir bana göre. Kamuoyu her şeyi bilecek ve görecektir.Görüntü sınıra uzaklığını gösteriyor görüntü, bu rapor halinde bize gelecektir.