Muhalefet Suriye yolcusu

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Suriye’deki durumu yerinde tespit etmek istiyoruz. Hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı ülke Suriye. Biz, Eset yönetiminden ve muhaliflerden olayları dinlersek, sağlıklı bir bakış açısına sahip olabiliriz” dedi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak Suriye’ye gitmek istediklerini söyleyen CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, komisyon başvurusunun olumlu yanıt gelmemesi durumunda kendi imkanlarıyla gideceklerini ifade etti.

Komisyonun MHP ve BDP’li üyelerinin heyet olarak Suriye’ye gidebileceklerini söyleyen Özdemir, CHP, MHP ve BDP’li komisyon üyeleri, üyesi oldukları İnsan Hakları Komisyonu’na yaklaşık 15 gün önce yazılı bir başvuruda bulunarak Suriye’de inceleme talebinde bulunmuşlardı. Komisyondan, şu ana kadar olumlu bir yanıt çıkmadı. CHP’li Özdemir, “ Ben, AKP’li üyelerin konuya sıcak bakacaklarını düşünmüyorum. Can güvenliği gerekçe gösterilerek karşı çıkabilirler” dedi.

Suriye’de inceleme yapılmasına ilişkin muhalefet önerisi yarın toplanacak komisyon gündemine getirilmesi bekleniyor.